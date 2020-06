Non è tutto finito, sta passando un messaggio sbagliato: la preoccupazione di Walter Ricciardi

Walter Ricciardi, consigliere del Ministro della Salute, Roberto Speranza, e ordinario di Igiene generale e applicata all’Università Cattolica ha parlato ad Adnkronos Salute. “Ho visto cose che non vanno bene, sono onestamente preoccupato”, comincia il professore. “E’ giusto riaprire gradualmente ed essere prudenti, ma i comportamenti che ho visto, anche in aree dove ancora la circolazione di Covid-19 è intensa, non vanno bene”.

Ricciardi: “Il coronavirus scompare in due minuti col sole a 24°”

In un’intervista a La Stampa, poco tempo fa, Walter Ricciardi ha evidenziato un aspetto fondamentale: “Attenzione, perché il virus circolerà comunque lo stesso e dovremo continuare a rispettare le regole igieniche e sul distanziamento”.

Guai ad abbassare la guardia pertanto. Un errore, soprattutto in vista di un’estate probabilmente favorevole, sarebbe fatale: “Uno studio presentato il 24 aprile dal sottosegretario alla sicurezza interna Usa alla Casa Bianca – riferisce il professore – mostrerebbe che il virus soffre il caldo umido”. Non servirebbero nemmeno picchi clamorosi a detta della ricerca americana e quanto riportato poi da Ricciardi:“Al chiuso, con 24 e 20% di umidità può resistere su una superficie per 18 ore, con 35 e un tasso di umidità dell′80% la sua permanenza non supera l’ora. Se poi si è al sole bastano 24 e lo stesso livello di umidità perché scompaia in due minuti”.