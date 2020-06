Tra qualche mese, uscirà ufficialmente la nuova PS5. Il controller DualSense, secondo alcuni rumors che arrivano dalla Svezia, sarà molto costoso

Ancora pochi mesi, e finalmente milioni di videogiocatori potranno metter mano alla nuova generazione della console Sony. La PS5, infatti, sarà disponibile a partire dall‘autunno del 2020 (salvo sorprese) in tutti i negozi del mondo. Nel corso delle ultime settimane, in attesa della presentazione ufficiale, stanno uscendo diversi rumors anche sul nuovissimo controller DualSense.

Oltre alle tante nuove caratteristiche, come il feedback tattile e il design rivisitato, dalla Svezia arrivano voci sul possibile prezzo che avrebbero del clamoroso. Secondo il portale Webhallen, il nuovo controller della Sony dovrebbe costare ben 215 dollari, ossia poco più di 200 euro. Una cifra folle, considerando gli attuali 50 euro per il joypad della PS4. Al momento, ovviamente, si tratta esclusivamente di rumors non confermati. In attesa di smentite da parte di Sony, la notizia ha comunque dell’incredibile.

PS5, brevetto svela alcuni dettagli sul controller DualSense

I videogiocatori di tutto il mondo sono in trepidante attesa di sapere tutto sulla PS5, la nuova console di casa Sony. La presentazione ufficiale, inizialmente prevista ad inizio giugno, è slittata a causa delle manifestazioni per l’omicidio di George Floyd. Su Twitter, intanto, l’utente ZubyWHUPS avrebbe messo mano sul brevetto del controller DualSense, svelando alcune interessanti novità.

All’interno del joypad, secondo quanto riferito dall’utente, sarà presente l’ingresso per il microfono e un ingresso esterno per le cuffie. Inoltre, all’interno di un file in lingua giapponese, sarebbero elencate tutte le caratteristiche hardware del controller. Audio captato alla perfezione e rimozione dei rumori del DualSense, tra le novità. ZubyWHUPS ha voluto ricordare che, accedendo al sito web di PatentScope, sarà possibile leggere personalmente il brevetto completo.

