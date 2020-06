Pian del Tivano, 3 speleologi dispersi in una grotta: si teme il peggio. Stavano esplorando la zona insieme ad una comitiva, quando all’improvviso se ne sono perse le tracce

Ore 14,30 – Sono stati ritrovati e sono in buone condizioni i tre speleologi dati per dispersi in una grotta nel comasco, al Pian del Tivano.

Grande spavento a Pian del Tivano, dove tre speleologi risultano dispersi in una grotta. L’allarme arrivato poche ore fa, ha portato all’immediato inizio delle ricerche. In uno dei posti più belli dal punto di vista naturalistico del comasco, i tre stavano effettuando un’esplorazione assieme ad una comitiva di sei colleghi.

Intorno alle 11 di questa mattina è arrivata la richiesta di aiuto che ha visto coinvolti il Soccorso Alpino Speleologico, l’Areu, i Vigili del fuoco e i Carabinieri, che sono tuttora impegnati nella ricerca.

Il Pian del Tivano è rinomato in tutta Europa per la sue grotte di natura carsica ed è sovente soggetto di visite guidate di appassionati ed amatori. Si trova ad un’altitudine di circa 1000 metri all’interno del Triangolo lariano, e rappresenta il percorso di grotte e cunicoli più lungo d’Italia, con un totale di circa 60 km di vie sotterranee.

Nasconde una serie di bellezze inesplorate che portano molti speleologi a farne visita. Purtroppo però cela anche dei pericoli al suo interno e proprio per questo le speranze di ritrovare sani e salvi i dispersi non sono molto alte. Seguiranno aggiornamenti.

