Scomparso a 77 anni l’avvocato Salvatore Sciacchitano, intera FIGC a lutto

Si è spento oggi a 77 anni Salvatore Sciacchitano, avvocato e viceprocuratore federale. Nato a Roma, nel 1943, ha collaborato con la FIGC in due ruoli: prima in qualità di sostituto procuratore e poi, dal 2006 al 2016, come viceprocuratore federale.

Serie A, Consiglio Federale: vince Gravina con la FIGC

Ci siamo quasi. Tra poco più di 5 giorni ripartirà ufficialmente il calcio italiano, dopo il lungo stop dovuto all’emergenza Coronavirus. Venerdì 12 e sabato 13 giugno scenderanno in campo Juventus, Milan, Napoli e Inter per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia, il 17 la finale e dal 20 via alla Serie A.

In questi minuti, a Roma è in corso il Consiglio Federale per decidere il futuro del campionato, in caso di nuovo stop. Nei giorni scorsi, alcuni club di Serie A avevano proposto, in merito alla questione retrocessioni, il blocco in caso si dovesse fermare nuovamente il campionato. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, a seguito delle votazioni, la maggioranza ha deciso di sposare la linea del presidente della Figc, Gabriele Gravina. Si dovrebbe perciò procedere con l’algoritmo, con 18 voti a favore e 3 contrari.