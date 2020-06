Continuano i provvedimenti in seguito alla morte di George Floyd. La città di Minneapolis ha deciso di sciogliere la polizia, mentre New York taglia i fondi.

La morte di George Floyd ha cambiato l’America, con la maggior parte del popolo americano unito per mettere fine al problema del razzismo e della police brutality. Così in seguito alle rivolte la città di Minneapolis (luogo della tragica morte del ragazzo), ha deciso di sciogliere il corpo di polizia. Un provvedimento drastico, per rifondare la polizia nella città del Minnesota.

Inoltre nei vari stati si è deciso di prendere grandi provvedimenti contro i poliziotti indisciplinati. Infatti anche i due agenti di polizia di Buffalo, protagonisti del video in cui spingevano violentemente a terra un manifestante di 75 anni, adesso sono agli arresti domiciliari.

Sanzioni disciplinari, sospensioni, indagini, gli Usa adesso si mobilitano per frenare una problematica che colpisce il paese dalla sua nascita. Le proteste sono state fondamentali per farsì che qualcosa cambi anche nel paese capo dell’economia mondiale. Con i nuovi provvedimenti gli agenti verranno ricollocati in una nuova forza di ordine pubblico. Un provvedimento drastico arrivato dopo uno dei cori più cantati dai manifestanti ossia “De-fund the police” (tagliare i fondi alla polizia).

Morte Floyd, anche New York si mobilita: De Blasio taglia i fondi alla polizia

Il provvedimento preso da Minneapolis ha creato un effetto domino. Infatti nelle ore successive anche New York, su decisione del sindaco Bill De Blasio, ha deciso di tagliare i fondi alla polizia. Questa è stata la decisione presa dal sindaco della Grande Mela nei confronti del dipartimento di polizia più potente del paese, il New York Police Department.

I fondi stanziati in precedenza per la polizia saranno destinati a servizi sociali e aiuti ai giovani. Molte altre città americane, adesso, sono pronte a muoversi nella stessa direzione, annunciando provvedimenti simili a quelli presi da Minneapolis e New York.

Eppure all’inizio della protesta “De-fund the police“ sembrava uno slogan radicale, dettato dalla rabbia dei giovani scesi in piazza. Invece in poco tempo, proprio lo slogan è diventato un programma di governo, a livello locale. In America infatti, la polizia è sotto la giurisdizione dello stato locale e quindi lo stesso stato può decidere cosa fare, indipendentemente dalle decisioni di Trump.

Vedremo però se alle decisioni degli stati americani si opporranno le Union, ossia i sindacati che tutelano le forze dell’ordine. Infatti da sempre, le Union difendono i propri diritti ed i loro iscritti, anche quando sono imputati di reati gravi. Allo stesso tempo, i sindacati della polizia negli Stati Uniti sono delle lobby potenti a livello elettorale e sarà una sfida per i sindaci tagliare loro i fondi.

L.P.

Per altre notizie di Cronaca Estera, CLICCA QUI !