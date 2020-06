Omicidio a Milano: una violenta lite, avvenuta sulla linea 91 dell’autobus, finisce in tragedia. Ragazzo di 29 anni morto dopo l’arrivo in ospedale.

Una vera e propria tragedia quella che si è consumata la scorsa notte a Milano. Una violenta lite, iniziata sulla linea 91 dell’autobus, si conclude con il fatale epilogo: un uomo di 29 anni, di origine marocchina, è stato ucciso dopo aver ricevuto una coltellata all’addome.

Come riporta Milano Today, la squadra mobile, con a capo Marco Carlì, si è messa immediatamente all’opera. Al momento, gli agenti stanno lavorando principalmente sulle immagini rilevate dalle telecamere e sui testimoni, presenti alla lite. In base a quanto si apprende, la tragica e violenta lite è avvenuta tra via Oldofredi e via Nazario Sauro.

Lite con morto a Milano: chi è la vittima

Come riporta Milano Today, è ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’omicidio avvenuto ieri sera. Da ciò che si apprende al momento, l’uomo ha subito diversi colpi e coltellate all’addome. Tra le coltellate, una è risultata fatale. L’uomo, dopo esser caduto e aver perso tantissimo sangue, è stato immediatamente trasferito in ospedale, al Fatebenefratelli. Poco dopo il suo arrivo in ospedale, l’uomo è stato dichiarato morto.

Chi è la vittima? Come riporta Milano Today, l’identificazione dell’uomo è avvenuta grazie a un documento che portava in tasca. In realtà, si trattava, più che di un documento vero e proprio, di una tessera per la mensa dei poveri. Ad ogni modo, questa si è dimostrata utile per identificare il 29enne. L’uomo, da quanto si apprende, non aveva precedenti penali.

Non sembra essere la prima volta che sulla linea 91, così come sulla 90, si registrano episodi di questo tipo. Quella avvenuta ieri, però, si è trasformata in una vera e propria tragedia.

