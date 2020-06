Milano: la polizia ha smascherato un enorme giro di droga che dalla città si estendeva a tutto il centro-nord. Il “tesoro” è stato trovato all’interno di un muro.

Milano: la polizia ha scovato 15 milioni di euro in contanti all’interno di un’abitazione. Come riporta Tgcom24, si trattava del “tesoro” ricavato da un enorme giro di droga. I soldi, a disposizione della banda di criminali, è stato rinvenuto in un’intercapedine ricavata da un muro. In base a quanto si apprende, l’enorme giro di droga si estendeva dalla città fino a tutto il centro-nord.

La polizia, dopo aver studiato attentamente il caso, ha scovato il tesoretto dei narcotrafficanti, arrestando tre persone coinvolte nel giro dei loschi affari. Come riporta Tgcom24, i tagli delle banconote erano vari: dai 20 ai 500 euro. Tutte le banconote, che sommate arrivavano a 15 milioni di euro, si trovavano all’interno di 28 scatoloni.

Milano: enorme giro di droga smascherato dalla polizia

Come riporta Tgcom24, la Procura di Milano ha dato l’ok per la perquisizione all’interno delle abitazioni dei coinvolti. All’interno delle abitazioni, la polizia, a cui è stato delegato il compito di perquisire, ha trovato, oltre ai soldi nascosti dentro al muro, anche altri 167 mila euro. Questi ultimi erano stati inseriti all’interno di una cassaforte e all’interno di un’auto-officina. Da quanto si apprende, la polizia ha sequestrato tutto il materiale trovato nelle abitazioni.

Al momento, come riporta il Corriere della Sera, la polizia ha eseguito, oltre al sequestro preventivo del tesoro, anche tre misure di custodia cautelare.

