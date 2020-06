Secondo le previsioni meteo sarà un lunedì dettato dal maltempo. Piogge e grandinate saranno così protagonisti da Nord a Sud.

Non sarà una settimana facile dal punto di vista meteo questo lunedì. Infatti la seconda settimana di giugno si aprirà con un maltempo esteso su tutta la penisola e con piogge e grossi chicchi di grandine che cadranno da nord a sud. Questa situazione meteoroloogica metterà momentaneamente Ko l’Estate Italiana. Infatti ancora una volta le correnti anticicloniche dovranno sopperire circolazione di bassa pressione proveniente dagli stati centrali Europei.

Così già durante questo martedì rovesci e temporali bagneranno le Marche, la Toscana, il Lazio, ma non solo. Infatti le precipitazioni toccheranno anche Campania e la Basilicata. Maggiormente asciutto, seppur nuvoloso, sulle Isole Maggiori ossia Sardegna e Sicilia. Il quadro meteorologico sarà compromesso soprattutto per le regioni Centrali e Meridionali, dopo che già nella giornata di ieir, violenti temporali e grandinate si sono scatenati al Nord, specialmente su Piemonte e Lombardia.

A causa della compromessa situazione meteo, la Protezione Civile ha proclamato l’allerta Arancione su Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Allerta Gialla invece per Veneto, Liguria, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Umbria, Abruzzo, Campania e Molise. Andiamo quindi ad analizzare il quadro meteorologico sulla nostra penisola.

Meteo, lunedì turbolento: piogge e grandinate ricoprono la penisola

Come abbiamo ampiamente anticipato sarà un lunedì in cui il maltempo la farà da protagonista. Piogge e grandinate colpiranno l’intero stivale a cuasa di una depressione proveniente dagli stati centrali del Vecchio Continente. Con queste correnti fredde, l’anticiclone africano sarà spazzato via. Andiamo quindi ad analizzare quale sarà la situazione sui tre settori italiani.

Sulle regioni del Nord Italia, le piogge continueranno a cadere senza sosta, specialmente su Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Ma le due regioni non saranno le uniche colpite, infatti dei veri e propri acquazzoni colpiranno tutto il settore. In serata avremo un leggero miglioramento a NordOvest. Le temperature non subiranno variazioni, con massime che andranno dai 23 ai 27 gradi.

Continua a peggiorare la situazione sul Centro Italia. Infatti qui, già dalle prime ore del mattino, piogge e temporali stanno caratterizzando la situazione meteo dell’intero settore. Le precipitazioni potrebbero trasformarsi in grandinate specialmente nelle zone interne del settore. Qui le temperature subiranno un calo, con massime tra i 23 ed i 26 gradi.

Infine le violenti precipitazioni colpiranno anche le regioni del Sud Italia. Qui si scateneranno dei temporali specialmente sulla Campania. Su tutto il settore, invece, il tempo peggiorerà nel corso della giornata, specialmente su Puglia e Calabria. Temperature in diminuzione anche qui, con massime che andranno dai 25 ai 29 gradi.

L.P.

