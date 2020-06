Messico, scoperto il più grande sito archeologico Maya della storia. E’ una struttura antichissima risalente a circa 3.000 anni fa, costruita con argilla e terra

Gli scienziati hanno scoperto la struttura più grande e più antica conosciuta dall’antica civiltà Maya, nello stato di Tabasco in Messico. Una colossale piattaforma rialzata, di forma rettangolare, costruita tra il 1000 e l’800 a.C.

La struttura, a differenza delle imponenti piramidi Maya in città come Tikal in Guatemala e Palenque in Messico, erette circa 1.500 anni dopo, non era costruita in pietra ma piuttosto in argilla e terra. Fu usata probabilmente per rituali di massa, secondo quanto dichiarato dai ricercatori la scorsa settimana.

Situata in un sito chiamato Aguada Fénix vicino al confine guatemalteco, la struttura misurava circa 400 metri di larghezza e 1.400 metri di lunghezza e raggiungeva i 10-15 metri di altezza. Per volume totale, ha superato la Grande Piramide di Giza dell’Egitto costruita 1.500 anni prima.

Non sono state rinvenute sculture raffiguranti individui di alto status, suggerendo che la cultura Maya in questa fase iniziale era più comune e solo in seguito ha sviluppato la disuguaglianza sociale e una società gerarchica guidata da reali.

Messico, scoperto il più grande sito archeologico Maya della storia

“E’ talmente estesa in orizzontale che camminandoci sembra di essere all’interno di un paesaggio naturale“, ha dichiarato l’archeologo Takeshi Inomata dell’Università dell’Arizona, che ha guidato la ricerca pubblicata sulla rivista Nature. “Ma la sua forma emerge piacevolmente nel lidar”.

Il Lidar, abbreviazione di Light Detection and Ranging, è una tecnica di telerilevamento che impiega un laser pulsato e altri dati ottenuti sorvolando un sito per generare informazioni tridimensionali sulla forma delle caratteristiche della superficie.

La scansione laser rivela che “l’antica città messicana perduta” aveva una serie di edifici paragonabili a quelli dell’attuale Manhattan.

Nove grandi strade rialzate e una serie di serbatoi erano collegati alla struttura. Alcune parti del sito rurale di Aguada Fénix oggi sono coperte da allevamenti di bestiame. Altre parti sono in legno.

“È probabile che molte persone delle aree circostanti si siano radunate per occasioni speciali, possibilmente legate a ricorrenze religiose“, ha affermato Inomata. “I rituali probabilmente riguardavano processioni lungo le strade rialzate e all’interno della piazza rettangolare. La gente ha anche depositato oggetti simbolici come asce di giada al centro dell’altopiano”.

