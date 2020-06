Nelle scorse ore, un esponente della Lega ha postato su Facebook una foto dell’ingresso di Auschwitz, con la scritta “La scuola educa alla libertà”: è bufera sui social

Claudio Ticci, esponente della Lega e consigliere di Borgo San Lorenzo (in provincia di Firenze), si è lasciato andare a commenti sulla scuola italiana decisamente di poco gusto. Per esprimere il suo dissenso per le misure previste dal Dl scuola, Ticci ha pubblicato su Facebook una foto che ha scatenato una bufera sui social. Il cancello del campo di sterminio di Auschwitz, con la scritta “La scuola educa alla libertà” al posto di “Arbeit Macht Frei“.

Nella didascalia sotto la foto, poi, l’esponente della Lega ha voluto argomentare il suo disappunto. “Pd+ 5stelle+ Leu+ Italia Viva… vi dovete vergognare!” si legge nel post: “Il plexiglass ce l’avete al posto dei neuroni“. L’immagine ha ovviamente scatenato decine di polemiche tra gli utenti, tanto che Claudio Ticci ha poi rimosso il post e lo ha ripubblicato spiegandolo. “L’immagine è forte, ma serve un risveglio di consapevolezza” ha scritto.

Lega, scuola come Auschwitz: “Come può costui essere un rappresentante?”

Le polemiche, dopo il posto di cattivo gusto pubblicato dal consigliere della Lega Claudio Ticci, non si sono fatte attendere. Paragonare la scuola italiana ad Auschwitz, campo di sterminio dove sono morte oltre 1,2 milioni di persone, non poteva passare come gesto inosservato. Il primo a commentare è stato proprio il sindaco di Borgo San Lorenzo, Paolo Omoboni. “L’utilizzo di queste immagini, soprattutto da parte di un consigliere comunale, è inaccettabile” scrive su Facebook: “Spero la tolga e chieda scusa“.

Non si è fatta attendere la condanna da parte di Emanuele Fiano, esponente democratico. “Questa persona ha paragonato la scuola a un campo di sterminio, dove la gente veniva uccisa per il solo fatto di essere nata” ha dichiarato: “Come può costui essere rappresentante di un partito?“.

