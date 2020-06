Parte oggi la sperimentazione “Immuni”. L’app permetterà di tracciare il Coronavirus e sarà sperimentata in quattro regioni pilota.

L’emergenza da Coronavirus non è di certo conclusa, infatti come ricorda il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri: “Non dobbiamo credere che questa emergenza sia finita: l’emergenza finirà solo quando verrà scoperto il vaccino e quando sarà prodotto in maniera sufficiente per rendere immuni tutti i cittadini che devono esserlo“.

Arcuri infatti ha risposto al programma di Rai 3 “1/2 ora in più” sulla situazione Coronavirus. Durante l’intervista Arcuri ha poi aggiunto dei complimenti al popolo italiano per come ha compreso il virus e come ha rispettato le norme prese per limitare il contagio. In merito Arcuri ha affermato: “Ora dobbiamo continuare ad essere responsabili capendo che ci è richiesta la stessa responsabilità che avevamo nel passato“.

L’obiettivo adesso è ridurre i nuovi contagi per evitare che la seconda ondata sia potente quanto la prima. Così da questo lunedì parte la sperimentazione dell’app Immuni, disponibile su App Store e Play Store e già scaricata da oltre 2 milioni di italiani.

Immuni, parte la sperimentazione dell’App: quali sono le 4 regioni pilota

La sperimentazione dell’applicazione partirà oggi lunedì 8 giugno, in quattro regioni. Infatti le prime sperimentazioni dell’app partirà in: Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia. Queste quattro regioni sono le prime che hanno avuto l’ok da parte del Garante per la Privacy.

Eppure l’applicazione già ha dovuto avere a che fare con delle polemiche. Infatti negli ultimi giorni ha dovuto respingere le accuse di sessismo, a causa di un’immagine che ritraeva una mamma con il bambino e l’uomo davanti al pc. L’immagine incriminata, poi, cambiò nel giro della mattinata.

Un altro problema che ha dovuto superare l’applicazione Immuni è stata quella di compatibilità sugli smartphone. Infatti la prima versione dell’app non era compatibile con i dispositivi Huawei. Fortunatamente come si legge tra le Faq, si è lavorato sulla risoluzione del bug, rendendola disponibile su Huawei già dal D-day.

Il principale obiettivo dell’applicazione è quello di velocizzare la caccia agli asintomatici, ossia coloro che hanno contratto il virus ma senza avere dei sintomi. A confermare questo obiettivo ci ha pensato il commissario Arcuri, che poi ha affermato: “Ad oggi l’Italia è in grado di effettuare 92mila tamponi al giorno a fronte di una capacità, nell’ultimo mese, di 62mila al giorno” – ha poi ribadito – “I test molecolari sono l’unica vera componente per dire se c’è contagio o pure no e su questo bisognerebbe fare la caccia agli asintomatici“.

Così da oggi parte Immuni, l’applicazione che permetterà di tracciare coloro che hanno contratto il virus e con chi sono stati a contatto. Vedremo se l’App riuscirà a limitare i contagi, evitando un nuovo lockdown a causa di una seconda ondata.

L.P.

