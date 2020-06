Emma e la malattia: c’è un aggiornamento importante. Lo fornisce direttamente la cantante con un video condiviso attraverso il proprio profilo Instagram.

Emma, per la felicità di tutti noi, sta bene. Ad assicurarlo è direttamente la cantante pugliese attraverso il proprio profilo Instagram. La 36enne, infatti, ha condiviso via social l’esito positivo del nuovo controllo a distanza di mesi dal nuovo intervento per un tumore diagnosticato all’età di 24 anni.

Emma e la malattia: l’annuncio sui social

“Volevo dirvi che ho fatto la visita di controllo e volevo condividere con voi questa notizia: dopo tanti anni, mi sono sentito che va veramente tutto bene finalmente”, riferisce entusiasta la donna in un video-selfie.

Segue poi l’incoraggiamento a chi attualmente sta conducendo una battaglia simile a quella da cui lei ne è uscita dopo oltre 10 anni: “Voglio mandare un messaggio di speranza a tutti i ragazzi e le ragazze che stanno ancora combattendo. Ce la farete anche voi”.

Potrebbe interessarti anche —–> Diletta Leotta, furto in casa nella notte: polizia sul posto

La sua sfida, come detto, è iniziata anni e anni fa. Ed è stata subito in salita, con una diagnosi chiara da subito e un’operazione chirurgica di 7 ore per evitare il peggio. “Non smetterò mai di ringraziare la dottoressa Marialuisa Framarino e lo staff di Ginecologia. Mi hanno accolto subito bene e mi hanno salvato la vita. Lei ce l’ha messa tutta per salvarmi le ovaie e l’utero. E c’è riuscita”, ha raccontato Emma in un’intervista sull’argomento.

Dopo una decade, però, la minaccia si è riaffacciata e così l’ex vincitrice di ‘Amici’ è stata costretta a fermarsi per ritornare in sala operatoria lo scorso settembre. “Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute. Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi”, annunciò la via social. Promessa mantenuta.