Durante il periodo del lockdown causa Coronavirus, a Londra decine di anziani e disabili sono stati trovati morti in casa dopo settimane

Nel corso degli ultimi mesi, il Coronavirus ha devastato ogni angolo del Mondo. Partito dalla Cina e dall’Asia, la pandemia si è presto allargata all’Europa, con l’Italia grande epicentro. Ad oggi, il focolaio maggiore è il sud America, ma tutti i paesi hanno avuto (e hanno) a che fare con una delle malattie più dannose degli ultimi decenni. In Gran Bretagna, i numeri registrati nelle ultime settimane sono molto pesanti.

Secondo quanto riportato quest’oggi dal The Guardian, il lockdown avrebbe portato a centinaia di tragedie legate all’abbandono e alla solitudine di anziani, persone fragili e disabili. Solo a Londra, nei mesi di marzo, aprile e maggio circa 700 persone sono morte in casa. Tra queste, decine di corpi abbandonati a sé stessi e già in stato di decomposizione.

Coronavirus, tragedia a Londra: decine di corpi abbandonati

Questa mattina, il The Guardian ha riportato una tragedia con ben pochi precedenti legata al Coronavirus e al lockdown. Circa 700 persone, nei solo mesi di marzo, aprile e maggio, trovati senza vita nelle loro abitazioni. L’isolamento forzato con la quarantena non ha permesso ad amici e familiari di venire subito a conoscenza della loro morte. “Alcuni corpi scoperti anche una o due settimane dopo” ha svelato il patologo Mike Osborne.

Resta ancora da capire quanti di questi vivessero da soli. Le indagini, portate avanti dal Royal College of Pathologists, sveleranno di più nel corso dei prossimi giorni. Sempre secondo quanto riferisce il The Guardian, molti di questi non sono morti direttamente per il Coronavirus, ma per un auto isolamento forzato dovuto alla malattia stessa. Per paura di andare al pronto soccorso, molti anziani non hanno chiamato i soccorsi.

