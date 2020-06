Coronavirus, andremo a mare senza mascherina sotto l’ombrellone. Lo assicura l’immunologo Francesco Le Foche, il quale traccia il percorso in questa fase di convivenza col virus.

Il peggio col coronavirus è passato, ora servirà solo attenzione senza paranoie o esagerazioni. E sarà anche possibile godersi l’estate, mantenendo tali premesse. A riferirlo è Francesco Le Foche, immunologo del Policlinico universitario Umberto I, intervistato dal Corriere della Sera oggi in edicola.

Coronavirus, parla l’immunologo Le Foche

“È come se avessimo spento un incendio, restano piccoli focolai e disponiamo di secchi con l’acqua per intervenire”, riferisce infatti l’esperto. E aggiunge: guai ad inseguire i fantasmi. “Il virus c’è ma è sbagliato vedere il pericolo ovunque. Vedo persone che quando incrociano un altro essere umano trattengono il respiro e guardano a terra. Una paranoia. Bisogna reagire altrimenti entriamo in un contesto negativo dal quale sarà difficile uscire. So di gente che non mette il naso fuori di casa per paura”.

La fase 2 è fatta per convivere col virus, non scapparci. Con le dovute precauzioni, ribadisce Le Foche, sarà possibile fare tutto. Anche andare in spiaggia tra un po’: “Potendo mantenere le distanze io partirei sereno. Sulla spiaggia lettini e ombrelloni sono organizzati in sicurezza. Non c’è motivo di indossare la mascherina tranne quando andiamo al bar dello stabilimento e sono presenti molte persone”.

Così come, molto presto, sarà possibile e doveroso tornare anche ai cinema e ai teatri: “Non c’è vita senza cultura. Non sono questi gli ambienti dove temere il contagio. Sono state prese misure sufficienti a garantire di assistere senza patemi a un film o a una commedia”, evidenzia l’immunologo.

