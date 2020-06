Il virologo Guido Silvestri, tramite il proprio profilo Facebook, ha fatto il punto sul coronavirus: comparsa, origini ed evoluzione

Il virologo Guido Silvestri, tramite il proprio profilo Fb, ha fatto il punto sull’origine e la comparsa del coronavirus. Prende in esame lo studio dell’Istituto di Genetica del University College di Londra che stima che l’origine del SARS-CoV2 potrebbe collocarsi tra il 6 ottobre e l’11 dicembre 2019. Questa ricerca si basa sulla analisi di oltre settemila sequenze del Rna virale ottenuta grazie ai dati raccolti in tutto il mondo.

“Con questa nuova datazione, si dimostrerebbe quello che molti sospettano da tempo, ovvero che i numeri e le curve epidemiologiche di COVID-19 in Cina fornite il 10 marzo 2020 siano errate”, spiega Silvestri.

L’evoluzione del virus nelle varie parti del mondo sarebbe caratterizzata da alti livelli di omoplasia. Quest’ultima diminuisce con il tempo in ogni sito epidemico ed, a fronte di ciò, si riduce la patogenicità. “Solo degli analfabeti della virologia possono tacciare di pseudo-scienza l’ipotesi per il quale questo robusto pattern di mutazioni omoplasiche risulti in un fenotipo virale a virulenza attenuata”, tuona.

Coronavirus in continua ritirata

Quella del coronavirus, Silvestri la ritiene una continua ritirata. Dopo oltre un mese dalle “riaperture” non ci sono segnali di ritorno ad una nuova situazione critica. Nonostante non vada sottovalutata una nuova ondata, Silvestri spiega che “proprio perché abbiamo lavorato per abbassare quel valore «R0», riducendo la capacità del virus di trasmettersi, oggi possiamo rilassarci grazie anche ad una maggiore coscienza collettiva del problema”.

Ammette poi che, nel rispetto dei sacrifici fatti dagli italiani, alcuni modelli statistici usati fino ad ora non saranno nuovamente utilizzati per prendere decisioni politiche.

PILLOLE DI OTTIMISMO [8 giugno 2020]LA RITIRATA CONTINUA.Anche oggi scende il numero totale dei ricoverati in… Pubblicato da Guido Silvestri su Domenica 7 giugno 2020

LEGGI ANCHE—> Istat, nuova ondata di disoccupati: 500mila hanno smesso di cercare lavoro

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24