Continua l’emergenza Coronavirus in America Latina, con ben 1,32 milioni di casi positivi. La Nuova Zelanda, invece, si dichaira “Covid-free”.

Non si arresta la situazione di emergenza da Coronavirus nell’America Latina. Infatti qui si sta aggravando sempre di più il dato dei contagi. Nelle ultime 24 ore, i nuovi contagi sono stati ben 82.526 per un totale di 1.320.823 casi. Allo stesso tempo, purtroppo aumentano anche i morti, con ben 1.488 decessi nelle ultime 24 ore, per un totale di 65.585.

In concomitanza con l’emergenza da Covid-19 ci sono anche le polemiche nei confronti del Brasile. Infatti nelle ultime ore, il presidente Bolsonaro avrebbe interrotto la comunicazione ufficiale dei casi totali dall’inizio della pandemia da parte del ministero della Sanità. Così il numero dei contagi nel paese brasiliano si arresta a 691.758 con 36.455 (+525) decessi. La censura dei dati in Brasile, desta preoccupazione, visto che il paese di Bolsonaro è il più colpito dalla pandemia.

Intanto crescono i casi in Perù, con ben 4.700 casi nelle ultime 24 ore (196.515 in totale) e 5.465 decessi. A seguire troviamo il Cile, con un incremento di 6.400 casi ed un totale di 134.150 contagi. Mentre il numero dei decessi sale a 2.190 dopo le 650 vittime delle ultime 24 ore.

Tra i paesi dell’America Latina con almeno 5.000 contagi troviamo il Messico, Ecuador, Colombia, Repubblica Dominicana, Argentina, Panama, Bolivia, Guatemala e Honduras.

Coronavirus, non solo America Latina: la Nuova Zelanda si dichiara Covid-free

Ma dal mondo non arrivano solamente le cattive notizie dall’America Latina. Infatti nelle ultime 24 ore è arrivata una bella notizia dalla Nuova Zelanda, che da diversi giorni non fa segnalare nuovi casi da Coronavirus e che finalmente si è autodichiarata un paese “Covid-Free“.

La premier neozelandese, Jacinda Ardern, ha dichiarato la vittoria contro il virus, mettendo fine al distanziamento sociale ed al divieto di assembramento. In una tv locale, Ardern ha affermato: “Crediamo di aver eliminiato la trasmissione del virus in Nuova Zelanda per ora“.

Un’emergenza limitata sin dal principio. Infatti nel paese che conta poco più di 5 milioni di abitanti, ci sono stati solamente 1.154 casi di covid-19 e 22 decessi. Inoltre non si registrano nuovi casi di contagio da ben 17 giorni.

L.P.

Per altre notizie di Cronaca Estera, CLICCA QUI !

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24