Calciomercato Juventus, maxi scambio con il PSG: c’è la regia di Allegri. Il tecnico livornese potrebbe sbarcare a Parigi e portare con sè un pezzo da novanta del centrocampo bianconero

Il calcio giocato sta per tornare in Italia. Questa settimana con le semifinali di Coppa Italia si potrà finalmente parlare di ripresa dell’attività e non solo di protocolli e misure di sicurezza. La Serie A riapre i battenti a partire dal 20 giugno, con la speranza che nuovi contagi non debbano minare il regolare svolgimento di questa appendice di stagione. Parallelamente, però, anche il calciomercato prosegue il proprio corso. Quest’anno si preannuncia particolarmente intenso vista la proroga della finestra trasferimenti fino al 5 ottobre. Sarà possibile intavolare trattativa già durante l’estate con contratti preliminari, da depositare a partire dal 1 settembre. Chi ha possibilità di spesa potrà davvero sbizzarrirsi, vista anche la necessità da parte di molti club di monetizzare per far fronte alla crisi economica internazionale. Tra questi top club figura sicuramente il Paris Saint-Germain in cerca di affari proprio in italia. Per rinforzare il centrocampo i parigini avrebbero individuato in Miralem Pjanic il calciatore perfetto. Con un’esperienza al Lione alle spalle, il bosniaco potrebbe far ritorno nella Ligue 1 a suon di milioni. A fargli da sponsor ci sarebbe poi un allenatore che lo conosce particolarmente bene, ovvero Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è il favorito per prendere il posto di Tuchel al Parco dei Principi dal prossimo anno e avrebbe già individuato il regista ideale a cui affidare le chiavi del centrocampo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sfida al PSG per il fenomeno brasiliano

Calciomercato Juventus, maxi scambio con il PSG: c’è la regia di Allegri

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, la Juventus avrebbe tuttavia le idee chiare su come sostituire l’ex fantasista della Roma. Il PSG è pronto a vincere la concorrenza del Barcellona per accaparrarsi il numero 5 bianconero, mettendo sul piatto un altro pezzo da 90. Si tratta di Marco Verratti, deciso a tornare in Italia per preparare al meglio la fase finale degli Europei del 2021. Lo scambio potrebbe essere intavolato sulla base di cifre molto alte (60-70 milioni di euro) per garantire una plusvalenza ad entrambe le società. Lo sblocco definitivo alla trattativa potrebbe arrivare dopo la firma di Massimiliano Allegri, che nel frattempo a Parigi ha presentato il suo libro e ha acquistato una cavalla di razza. Se son rose fioriranno, a breve.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Pjanic ha scelto il nuovo club: parla l’entourage