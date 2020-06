Il Barcellona ha pronto un maxi-rinnovo di contratto per Leo Messi: una cifra mostruosa per tenere la Pulce in blaugrana

Anche la Liga spagnola, come gli altri campionati europei di calcio, sta per ripartire dopo il lockdown e lo farà dall’11 giugno. In questi giorni di attesa più che l’eterna sfida con il Real Madrid per conquista del titolo, in casa Barcellona a tenere banco è soprattutto il rinnovo di Lionel Messi. Il fenomeno argentino nei mesi scorsi, precedenti all’emergenza Coronavirus, era stato dato dai rumors di mercato in bilico tra la possibilità di rimanere in Catalogna e l’idea di lasciare il Camp Nou. Sul Barcellona pendeva la spada di Damocle della clausola risolutiva del contratto, con la ‘Pulce’ che avrebbe potuto liberarsi in estate dal club a parametro zero. Ma il futuro del ‘dieci’ sarà ancora in blaugrana, con un appuntamento fissato per la prossima settimana tra il presidente Bartomeu, il padre del calciatore Jorge e l’agente per definire l’accordo.

Barcellona, pronto il rinnovo per Leo Messi: cifra record per la Pulce argentina

Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira sul suo account Twitter, il rinnovo tra Messi e il Barcellona sarebbe ad un passo. E, nonostante la crisi economica che sta mettendo in ginocchio anche le società di calcio si parla ci una cifra record di 50 milioni di euro all’anno. Il contratto dell’argentino scade nel 2021 e verrebbe prolungato per altri due anni, fino al 2023, quando Messi avrà 36 anni. Sfuma, dunque, il sogno di alcune squadre europee ed italiane, soprattutto l’Inter, che aveva sognato l’opportunità di prendere il 5 volte Pallone d’Oro a zero.

