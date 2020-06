Bambino scompare mentre è con i genitori in una gita fuoricasa ora che è permesso uscire. Ma il finale della storia è a dir poco drammatico.

Uno dei dolori più grandi che una persona possa vivere è senza dubbio sopravvivere ai propri figli. Ed è il tipo di dolore con cui da ora in poi una coppia italiana dovrà continuare a portarsi addosso. Il piccolo si chiamava Iain Rowe ed aveva appena 6 anni. Quel giorno era felice di poter finalmente abbandonare casa dopo il periodo di quarantena ed era contento di farlo con i genitori. Purtroppo però, la gita fuoricasa tutti insieme si è trasformata in una vera e propria tragedia.

Bambino scompare durante gita, i genitori lo ritrovano morto

Non è ben chiaro la dinamica di quanti accaduto ma a un certo punto i genitori hanno perso completamente il bambino di 6 anni. Erano tutti in gita nella zona vicina al Lago Michigan, in Ottawa. Ed è proprio in un laghetto, morto soffocato, che i genitori hanno ritrovato il figlio. Una situazione davvero sconvolgente, che ha distrutto una famiglia. Il ragazzino è stato perso proprio mentre nuotava le lago, ed è morto così. In tanti stanno scrivendo dei commenti per stare vicina alla famiglia, riporta il Mirror, che però è ovviamente distrutta da questo gravissimo lutto. Sembrava quasi che si potesse tornare alla vita di una volta, ma invece la situazione si è deteriorata ed anche parecchio.

