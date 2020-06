Apple Watch 6, in arrivo il nuovo modello: tutte le caratteristiche. L’ultima versione dovrebbe essere rilasciata entro la fine del 2020, così come i nuovi smartphone iPhone 12

Il prossimo Apple Watch 6 è pronto a fare il suo debutto al fianco dei nuovi modelli di iPhone 12, 12 Pro e 12 Pro Max. Nei prossimi mesi dovrebbe essere ufficialmente rilasciato sul mercato, ma nel frattempo sono state svelate le sue caratteristiche principali.

Salvo alcune piccole modifiche come schermi più grandi, materiali diversi e vari design di cinturini, l’aspetto dell’orologio non è cambiato molto da quando Apple ha introdotto il primo Apple Watch nel 2014. E quest’anno non sarà diverso.

Voci di un quadrante circolare sull’Apple Watch fanno il giro da alcuni anni. Alcune delle sue controparti Android come il Samsung Galaxy Watch hanno un design del genere, quindi non sarebbe troppo difficile pensare che Apple segua l’esempio. Certo un cambiamento così grande richiederebbe ad Apple di rielaborare l’hardware e il software dell’orologio e finora non sembra possibile, almeno per questo imminente modello.

Invece l’azienda della mela potrebbe consentire agli utenti di condividere i quadranti. Secondo 9to5Mac, ogni configurazione del quadrante verrà condivisa come file univoco tramite AirDrop. La fonte afferma anche che WatchOS 7, la prossima versione del software smartwatch di Apple, aggiungerà un tachimetro in stile analogico alle sue opzioni di progettazione per misurare velocità e distanza.

Probabilmente si potrà utilizzare le foto dei propri album condivisi per creare uno sfondo del proprio quadrante.

Il fitness è stato al centro dell’Apple Watch sin dal suo lancio e quest’anno Apple potrebbe spingersi oltre. Secondo MacRumors, la società sta lavorando a un’app di fitness autonoma. A differenza di quella esistente che tiene traccia dei tuoi progressi ed è già su Apple Watch (e iPhone), questo ti darebbe allenamenti guidati per un assortimento di diverse attività come corsa, ciclismo, canottaggio, allenamento della forza, danza e yoga.

L’applicazione sarebbe disponibile su iPhone, Apple TV e Apple Watch. E potrebbe essere gratuita.

In più il monitoraggio del sonno potrebbe finalmente arrivare anche sugli orologi americani.

Attualmente, il monitoraggio del sonno è disponibile su Apple Watch tramite piattaforme di terze parti e uno dei maggiori ostacoli a questo tipo di sistema è la durata della batteria. Gli attuali modelli di orologi durano circa un giorno e mezzo con utilizzo normale, ma una funzionalità come questa richiederebbe un monitoraggio notturno. Ciò probabilmente consumerebbe la batteria molto più velocemente. Tuttavia la concorrenza offre ormai da anni questo tipo di servizio tanto da costringere anche Cupertino a trovare una soluzione.

Secondo gli ultimi rumors dovrebbe esserci anche un sistema di monitoraggio dell’ansia attraverso il monitoraggio dei livelli di ossigeno nel sangue.

Per quanto riguarda il prezzo si dovrebbe aggirare intorno ai 489 euro, come il modello attuale, senza grossi rincari. Per vederlo occorrerà attendere settembre, anche se la data di uscita non è stata ancora ufficializzata.

