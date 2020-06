Dopo i problemi sorti in precedenza, l’app Immuni ora è scaricabile anche sugli smartphone Huawei e Honor. La polemica di Matteo Salvini

Da oggi è attiva l’ormai celebre app ‘Immuni’ voluta fortemente dal Governo per tracciare le persone al fine di evitare contatti con quelle positive al Coronavirus. Dall’8 giugno comincia la fase di sperimentazione in 4 Regioni (Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia) e secondo i dati del Ministero dell’Innovazione l’applicazione è stata già scaricata da circa 2 milioni di italiani. Inizialmente i possessori degli smartphone Huawei e il marchio collegato Honor avevano riscontrato l’impossibilità di scaricare l’app per il tracciamento. Problemi tecnici che sono stati poi risolti dagli ingegneri di Google e ora Immuni può essere installato anche sui dispositivi mobili del noto marchio cinese. Ci sono, invece, alcuni modelli che invece ancora non supportano il software: sono quelli come Huawei Mate 30, P40, Serie Y, il pieghevole Mate Xs e Honor 9X Pro. Questi, usciti in autunno e sprovvisti della piattaforma di servizi e negozio di Google dopo la diatriba legale tra Cina e Usa, sono già oggetto degli sviluppatori.

App Immuni anche su smartphone Huawei. La polemica di Matteo Salvini

“L’app è stata accolta bene dai cittadini – ha spiegato a ‘Uno Mattina’ su Rai 1 la ministra dell’Innovazione tecnologica Paola Pisano – che ne hanno apprezzato l’utilità la semplicità di utilizzo. Come già annunciato nei giorni scorsi, Immuni ha un grande oppositore come Matteo Salvini. Il leader della Lega ha ribadito: “Io non scarico nulla, finché non ci sara la garanzia nella gestione e la tutela dei dati personali degli italiani“.

