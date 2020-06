Android, attenzione all’App pericolosa: va cancellata subito. Si rischia di attivare servizi in abbonamento a nostra completa insaputa

La proliferazione di malware pericolosi all’interno delle popolari app Android continua a destare serie preoccupazioni. Google si è impegnata proteggere i propri sistemi lanciando l’App Defense Alliance “per garantire la sicurezza del Play Store“. Tuttavia virus pericolosi continuano ad aggirare la rete di sicurezza, mettendo a rischio centinaia di milioni di utenti.

Ora il team di sicurezza di Upstream ha avvertito che la minaccia sta peggiorando, nonostante i vari interventi. In un nuovo rapporto, il numero di app Android identificate come “dannose” è raddoppiato nell’ultimo anno, con transazioni fraudolente in aumento del 55%. Ancora più preoccupante, l’app più pericolosa dell’ultimo periodo, è stata installata da oltre 40 milioni di utenti.

Si tratta della piattaforma SnapTube, che consente agli utenti di selezionare e scaricare video da Facebook e YouTube. Upstream ha lanciato l’allarme sottolineando come in realtà alla base di tutto c’era una truffa nei confronti degli utenti. SnapTube ha generato chiamate e messaggi premium, all’insaputa dei suoi fruitori, generando fondi illeciti per circa 100 milioni di dollari.

Android, attenzione all’App pericolosa: va cancellata subito

SnapTube è stato sviluppato dal Mobiuspace cinese, che rivendica “100 milioni di utenti al mese in tutto il mondo” e annovera Tencent e China Growth Capital tra i suoi investitori.

L’anno scorso, Upstream ha avvertito che SnapTube non è altro che “uno schermo per attività in background sospette”. Di conseguenza da gennaio a maggio del 2020, oltre 32 milioni di transazioni SnapTube sono state soppresse.

Lo scorso ottobre, Mobiuspace ha spiegato che i problemi delle operazioni fraudolente sono dovuti ad una terza parte, ovvero la Mango SDK, responsabile delle pratiche pubblicitarie fraudolente. Successivamente è stato rilasciato un aggiornamento che ha rimosso Mango SDK dalle nuove versioni, nonché l’invio di notifiche a tutti gli utenti per l’aggiornamento tramite push e notifiche in-app.

Upstream, ha confermato che con l’ultima modifica SnapTube sembra aver risolto il problema. Resta tuttavia in cima alla classifica per le transazioni fraudolente, il che suggerisce che decine di milioni di utenti devono ancora eliminare la vecchia app e installare quella più recente.

Si consiglia di farlo il prima possibile per evitare di raccogliere una serie piuttosto ampia di malware.

