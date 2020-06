Trapianto di fegato a dir poco rivoluzionario quello che pochi giorni fa è avvenuto in Italia con una tecnica a dir poco incredibile.

Che ci piaccia o meno ammetterlo, il corpo umano è una macchina imperfetta. E come tale è formato da tanti pezzetti, ingranaggi, che si rompono e che possono essere utilizzati da altri. E così, come una macchina a cui non serve più, un organo funzionante può essere tolto, se si è donatori, da una persona deceduta anzitempo per continuare a vivere all’interno di un’altra persona.

E’ quello che è accaduto a Torino, dove il fegato di una persona è stato piantato nel corpo di un’altra. Non certo una novità, ma è la tecnica utilizzata che è senza precedenti in Italia. E’ stato infatti applicata una nuova tecnologia per mantenere perfettamente in funzione il fegato al di fuori del corpo del suo ex proprietario.

Trapianto di fegato, organo tenuto in vita 23 ore fuori dal corpo

Il fegato di una donna morta per infarto è stato prelevato all’ospedale Molinette di Torino. Le squadre specializzate per il trapianto erano però tutte già occupate in operazioni complicate e per questo il fegato della donna, perfettamente sano, doveva essere mantenuto in stasi in qualche modo. Si è quindi adottata la cosiddetta tecnica della “perfusione normotermica“.

L’organo è sopravvissuto ex vivo, ovvero al di fuori del corpo, per ben 23 ore prima di essere trapiantato con successo ad un paziente. Paziente che da poche ore è stato anche dimesso, perfettamente in salute. Un intervento che potrebbe cambiare la storia della medicina nel nostro Paese per sempre.

