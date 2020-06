Sky ha annunciato l’arrivo del nuovo Primafila Day: grazie a questa imperdibile offerta, i clienti potranno noleggiare gratuitamente un film a loro scelta.

Sky ha annunciato per oggi, 7 giugno, il nuovo Primafila Day. Come riportato dal sito ufficiale di Sky, l’offerta, inizialmente pensata per il solo mese di maggio, è stata allungata almeno fino alla metà di giugno. Oggi, tutti i clienti abbonati a Cinema e Sport, potranno noleggiare, a titolo gratuito, un film dal catalogo “Primafila Cinema”.

Come la stessa azienda ha confermato, l’offerta non è cumulabile con altre promozioni in corso, ad eccezione dello sconto di un euro per i clienti cinema.

Come funziona il Primafila Day? Semplicissimo: i clienti, qualora lo desiderassero, potranno andare a noleggiare un film dal catalogo Cinema di Primafila. Successivamente, i clienti che usufruiscono dell’offerta, riceveranno uno sconto di 5 euro sull’abbonamento, visibile nella prima fattura disponibile.

Oggi, domenica 7 giugno, i clienti potranno usufruire del nuovo Primafila Day. Il noleggio dei film è semplice e veloce. Come Sky stesso riporta, è possibile noleggiare il film desiderato direttamente dal telecomando: basta entrare in Primafila, scegliere il film e premere “OK”. Attenzione: l’iniziativa dei Primafila Days, come riportato dal sito ufficiale, fa riferimento a qualsiasi film presente nella categoria Primafila Cinema. Sono inclusi i Primafila Premiere e le collezioni. Dall’offerta sono invece escluse le altre programmazioni, come ad esempio Calcio, Sport e Wrestling.

La domanda più frequente che gli utenti si sono posti è la seguente: “Se ho già noleggiato un film la scorsa settimana, posso aderire di nuovo all’offerta?”. Sky ha risposto in maniera molto chiara alla domanda: “Si può partecipare a tutti i Primafila Days“. Per ciascuno di essi, a fronte del primo noleggio, si riceverà lo sconto di 5 euro sull’abbonamento.

