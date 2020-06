Setta di Firenze, è questo quello che hanno scovato i carabinieri e la polizia dopo tante indagini ed interrogatori. La storia è a dir poco raccapricciante.

E’ una vera e propria setta in piena regola quella che è stata scovata e distrutta nel cuore di Firenze. Le indagini hanno portato alla luce dei dettagli a dir poco raccapriccianti, che stanno scuotendo e non poco l’opinione pubblica. A capo di tutto c’era uno studente di Prato, un certo Matteo V., capo della congregazione. Definito dagli altri adepti come Il Diavolo, egli guidava e governava la vita delle persone. I ragazzi e le ragazze che circondavano Il Diavolo erano per la maggior parte minorenni, tutti con problemi psicologici gravi. Anoressici, persone con problemi dell’apprendimento, casi disperati e persone messe ai margini della società. Di loro Matteo V. si nutriva dal punto di vista spirituale e, a quanto pare, anche nel vero e proprio senso della parola.

Setta di Firenze, il Diavolo cucina carne umana ed abusa degli adepti

Il Diavolo una volta, riporta Fanpage, avrebbe costretto i suoi adepti a mangiare del ragù di carne umana “acquistata da un tizio che vende cadaveri a Firenze”. Tra le tante accuse, Matteo V. è anche accusato di prostituzione minorile e di stupro, avendo costretto alcune adepte a piegarsi ai suoi appetiti carnali nel nome delle divinità antiche. Una storia che mette i brividi e che è avvenuta durante diversi anni, sotto gli occhi di tutti.

