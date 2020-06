In Piazza del Popolo a Roma si è tenuta una manifestazione in onore di George Floyd: in ginocchio per protestare contro il razzismo

L’uccisione dell’afroamericano George Floyd, avvenuta per mano di un agente di polizia il 25 maggio, ha lasciato un segno forte in tutto il mondo. Le proteste hanno attraversato i confini degli Stati Uniti. per espandersi in molti altri Paesi, anche in Italia. Oggi, 7 giugno, in Piazza del Popolo a Roma si è svolta una manifestazione in onore di Floyd ed in generale contro il razzismo. Promotori del raduno, organizzato via social da alcune organizzazione tra cui le Sardine o Fridaysforfutures, con molti altri gruppi legati al sostegno ai migranti. I manifestanti hanno mostrato dei cartelli con scritte significative contro il razzismo e a favore della giustizia, oltre all’ormai celebre “I can’t breathe“, pronunciato da Floyd poco prima di morire. Il momento più toccante è avvenuto intorno alle 12.00 di questa mattina, quando i presenti in piazza si sono inginocchiati con il pugno alzato per 8 minuti e 46 secondi, lo stesso tempo in cui la vittima rimase schiacciato dal ginocchio dell’agente.

#RomaCronaca Morte Floyd: a migliaia a Roma per la manifestazione anti razzismo https://t.co/ZY3yYG6e5C — FlaShBloG Live Entertainment © (@FlaShBloGLive) June 7, 2020

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Morte Floyd, continuano le proteste: cortei a Washington e New York

Roma, in Piazza del Popolo per la manifestazione per George Floyd: in ginocchio per 8 minuti

E’ stato un bagno di folla quello di domenica mattina in Piazza del Popolo a Roma, con moltissime persone che si sono riunite per ricordare la morte di George Floyd, avvenuta a Minneapolis il 25 maggio. Gli organizzatori si sono alternati negli interventi al microfono, alcuni anche in inglese, con la piazza frequentata anche da molti cittadini stranieri e di colore. Al termine degli 8 minuti di silenzio la folla si è unita al grido “George è qui, no al razzismo”.

LEGGI ANCHE >>> Circo Massimo, scontri nella manifestazione ultras e Forza Nuova – VIDEO