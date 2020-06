A Cagliari un uomo positivo al Covid-19, costretto in quarantena nella propria casa, scopre di possedere una cifra enorme nascosta in una cassapanca

Un storia davvero incredibile quella che arriva da Cagliari. Un impiegato di 46enne originario di Padova, risultato positivo al Covid-19 e quindi costretto a rimanere in quarantena nella propria casa, ha scoperto di possedere un tesoro nascosto. Il protagonista in questione, di nome Claudio, scopre di avere il Coronavirus mentre era in Sardegna, nella casa di sua madre, deceduta da un paio di settimane (per altre cause). Obbligato a rimanere nell’abitazione di Cagliari, il 46enne per trascorrere del tempo decide di mettere ordine nella cantina e lì trova una vecchia cassapanca. Aprendole, scopre che all’interno ci sono nascoste tantissime banconote, anche se si tratta di lire e non di euro. In totale l’uomo scopre di avere ben 454 milioni della vecchia moneta, corrispondenti a circa 235.000 euro.

Cagliari, positivo al Covid in quarantena trova in casa 454 milioni… ma di lire

Una cifra da capogiro, trovata assolutamente per caso nell’abitazione della madre defunta, in cui stava trascorrendo l’isolamento dopo essere risultato positivo al Covid-19. Il signor Claudio, impiegato padovano di 46 anni, si è trovato in mano 454 milioni delle vecchie lire, nascoste nella cassapanca delle cantina, tutti in banconote da 50, 100 e 500 mila lire. Probabilmente tale somma di denaro apparteneva al nonno materno, ex banchiere, ma di cui nessuno della famiglia conosceva l’esistenza.

Ora, però, il problema è quello del cambio di questi soldi, che ovviamente non hanno più nessun valore legale, e il termine decennale per la conversione in euro è scaduta nel 2012. Ma la legge dice che il termine di prescrizione o decadenza “decorre dal momento in cui un soggetto può far valere un diritto” e quindi, in questo caso, dal momento del ritrovamento del “bottino”. Nel caso in cui a Claudio verrà accreditata tale somma in euro, ha già detto di voler devolvere una parte proprio alla ricerca contro il Covid-19.

