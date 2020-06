Ossa umane in scatola, è stata fatta una scoperta davvero agghiacciante in provincia di Firenze. Ora le autorità indagano per comprendere cosa sia successo e le cause di questa stranezza.

Siamo in provincia di Firenze, precisamente a Rignano sull’Arno. In un parco della zona, un piccolo puntino verde, un anziano ha fatto una scoperta davvero folle. Ha visto uno strano oggetto in legno appena poco sotto del terriccio vicino ad un albero e ha deciso di indagare. Ha quindi ritrovato una scatola marrone, simile a quella che viene usata per confezionare e proteggere le bottiglie di vino. Sulla cassa c’era anche un simbolo che poteva essere ricondotto al vino, e quindi si pensava che all’interno poteva esserci proprio l’alcolico magari antico di qualche decennio. Aperto il contenitore, però, l’uomo ha fatto una scoperta davvero sinistra. All’interno, infatti, non c’era una bottiglia d’epoca, ma delle ossa ricoperte di polvere.

Ossa umane in una scatola, ritrovamento shock nel parco

L’uomo, riporta il Corriere, ha subito allertato le autorità per chiedere aiuto a comprendere cosa sia accaduto. Si è quindi mosso il Sezione Investigazioni Scientifiche del comando di Firenze per le analisi del caso. Sarà necessario del tempo per fare luce su questo nuovo e stranissimo caso tutto italiano.

