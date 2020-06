Il mondo della ginnastica saluta una vera e propria leggenda. Morto all’età di 64 anni Kurt Thomas, il primo americano a vincere la medaglia d’oro ai campionati del mondo.

L’ex ginnasta statunitense, Kurt Thomas, è morto a causa di un ictus. La leggenda della ginnastica aveva 64 anni. Come riporta Fanpage, Kurt Thomas aveva accusato un malore lo scorso 24 maggio, dopodiché la situazione è peggiorata e non c’è stato nulla da fare. Il mondo della ginnastica in lutto per il primo americano che ha vinto l’oro ai campionati del mondo. Il campione era specializzato in diverse discipline. Tra queste, le parallele hanno rappresentato il suo fiore all’occhiello.

Il campione della ginnastica, come riporta FanPage, aveva vinto una medaglia d’Oro per gli Stati Uniti, ai campionati del mondo del 1978. Il campione vinse nella specialità delle parallele e all-around. Il campione ottenne importanti successi anche nel 1979, prima del suo ritiro avvenuto un anno dopo.

Morto Kurt Thomas: aveva anche esordito nel cinema

L’ex ginnasta americano, vincitore della medaglia d’Oro ai campionati del mondo, si era ritirato nel 1980. Come leggiamo dalla fonte, l’ex atleta aveva fatto il suo esordio anche nel mondo del cinema. A cinque anni di distanza dal suo ritiro, nel 1985, il campione aveva vestito i panni cinematografici in un film di arti marziali, dal titolo “Gymkata”.

Tuttavia, il film si rivelò un flop dal punto di vista cinematografico, tanto da rimediare anche una nomination ai Razzie Awards, una sorta di parodia del “Premio Oscar”, per i film considerati non all’altezza. Ma, al di là di questa triste parentesi, Kurt Thomas ha portato l’America ai vertici della ginnastica, con i suoi premi e le sue numerose medaglie.

