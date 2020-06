Continuano le proteste negli Usa per la morte di George Floyd. Migliaia di cittadini scendono a manifestare a Washington e New York.

Non si placano negli Usa le proteste per la morte di George Floyd. Infatti, in tutte le maggiori città americane, si continua a scendere in strada in cerca di giustizia per il ragazzone di Minneapolis. Le proteste, per lo più pacifiche, hanno visto migliaia di manifestanti uniti alla ricerca di un radicale cambiamento.

Così ovunque in America sta continuando il rito di rimanere inginocchiati per 8 minuti e 46 secondi, ossia l’equivalente del tempo che ci ha messo il poliziotto di Minneapolis per uccidere Floyd.

Tra le marce più attese c’era di certo quella nella capitale, a Washington, dove la protesta più che in ogni altra città viene sentita anche come una sfida al presidente Donald Trump. Qui oltre 6mila persone hanno sfilato davanti all’iconico Lincoln Memorial e a Capitol Hill, sede del Congresso.

Ma in migliaia sono scesi in strada anche a New York. Infatti i manifestanti hanno attraversato il ponte di Brooklyn per dirigersi a Manhattan verso City Hall, sede del sindaco Bill De Blasio. Inoltre migliaia di manifestanti hanno sfilato anche a Chicago, Philadelphia, Atlanta, Miami, Los Angeles, Seattle, Denver, Minneapolis.

Morte Floyd, è sfida al razzismo: Usa alla ricerca del cambiamento

Così il popolo americano è pronto a mettersi contro la Casa Bianca per sfidare il razzismo. Allo stesso tempo Donald Trump, impaurito dalla folla di manifestanti, ha recintato la residenza presidenziale per difendersi dall’assedio e dalle contestazioni. Un Trump decisamente nervoso che adesso vede seriamente vacillare la sua corsa alla rielezione. In più il presidente americano continua a fare degli autogoal sui social, con uscite che non fanno altro che alimentare la rabbia nel popolo americano.

Intanto però la police brutality non si arresta. Infatti nelle ultime ore ha fatto il giro del web l’aggressione al noto attivista Martin Gugino, di origini italiane. L’attivista di 75 anni è stato brutalmente scagliato a terra dai poliziotti, sbattendo successivamente la testa. Il video ha dirato l’America intera, che non ne può più dell’impreparazione della polizia. Dopo essere stati fermati, però, i poliziotti sono stati rilasciati su cauzione.

L.P.

Per altre notizie di Cronaca Estera, CLICCA QUI !