Continuano le proteste per la morte di George Floyd. Un uomo è stato spintonato e mandato in ospedale: l’accusa per i due agenti, smascherati dalle immagini.

Morte Floyd: i due agenti, che hanno spinto e mandato in ospedale l’anziano manifestante, sono stati accusati di aggressione. Come riporta Il Fatto Quotidiano, l’uomo, che ha sbattuto la testa a terra, è stato immediatamente trasportato in ospedale, in condizioni gravi, ma stabili. I due agenti si erano presentati, in video-conferenza, davanti al giudice, dichiarandosi non colpevoli.

Come leggiamo dalla fonte, nella prima versione, fornita dai poliziotti, l’uomo si era avvicinato e, dopo esser inciampato, aveva sbattuto la testa. Le dichiarazioni sono state però smentite dalle immagini video, che chiariscono come l’uomo sia stato spintonato. Solo allora l’uomo è caduto a terra e ha sbattuto la testa.

Morte Floyd: il video smentisce gli agenti di polizia

I due agenti di polizia, come riporta Il Fatto Quotidiano, sono stati accusati di aggressione e sospesi dal servizio. A seguito dell’accusa, 57 colleghi si sono dimessi, come gesto di solidarietà nei confronti dei due agenti che, stando alle loro parole, stavano “solamente eseguendo gli ordini”.

Eppure, le immagini registrate da un giornalista di una radio locale, hanno smentito a pieno titolo le prime dichiarazioni degli agenti. Come si può infatti vedere dal video, pubblicato su Youtube dal canale Now This News, si può vedere come i due agenti abbiano spinto l’anziano manifestante. Nonostante la macchia di sangue a terra, gli agenti hanno poi tirato dritto, senza fermarsi per soccorrere l’uomo.

Come leggiamo dalla fonte, il 75enne spintonato e mandato in ospedale è stato identificato in Martin Gugino, storico attivista dei diritti umani, che già da tempo partecipa a manifestazioni pacifiche. Le sue condizioni, seppur gravi, sono stabili.

