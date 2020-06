In pieno centro a Milano, venerdì notte un 21enne ha accoltellato un ragazzo in seguito ad una rissa. Il colpevole, arrestato, è il figlio di un capo ultrà dell’Inter

Lo scorso venerdì notte, in una delle vie più importanti della movida di Milano, una maxi rissa ha portato all’accoltellamento di un ragazzo di 24 anni. Il presunto colpevole, dopo varie indagini, è stato individuato nella giornata di oggi. Si tratta di Alessandro Caravita, figlio di uno dei capi ultrà storici dell’Inter.

Alcune telecamere di sicurezza, posizionate in corso Garibaldi, hanno filmato quasi tutta la rissa, permettendo agli inquirenti di riconoscere il volto del colpevole. Dopo aver sentito i testimoni parlare di “ultras”, i Carabinieri si sono immediatamente recati presso l’abitazione del 21enne in via Padova per perquisirla. Trovato anche un coltello a serramanico, possibilmente proprio quello usato durante l’accoltellamento.

Milano, arrestato figlio di un capo ultrà dell’Inter: i precedenti

Alessandro Caravita, figlio dello storico leader degli ultras dell’Inter Franco, si trova ora in carcere a San Vittore. È accusato di tentato omicidio aggravato, lesioni personali aggravate e porto di oggetti atti a offendere per l’accoltellamento a un 24enne davanti a un bar di Corso Garibaldi. In attesa della sentenza, il 21enne rischia ora grosso. Durante la perquisizione presso la sua abitazione, i Carabinieri hanno anche trovato indumenti sporchi di sangue.

Inoltre, il figlio del capo ultrà dell’Inter è già noto alle forze dell’ordine. Tra i precedenti, gli scontri a Santo Stefano prima di Inter-Napoli, che hanno poi portato alla morte dell’ultrà Daniele Dede Belardinelli. Nell’attesa di capire a quale condanna andrà incontro Alessandro Caravita, il 24enne accoltellato si trova ora ricoverato in condizioni molto gravi.

