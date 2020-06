Continua a peggiorare il meteo, questa domenica, per le regioni del Nord Italia. Infatti altri temporali si scateneranno sul comparto settentrionale.

Non si placano le criticità meteo dell’Italia nemmeno durante questa domenica. Infatti, ancora una volta, avremo un’Italia divisa in due dalle condizioni meteorologiche, con piogge e temporali che continueranno a colpire soprattutto il settore settentrionale.

A causare le nuove precipitazioni sulle regioni del Nord ci sta pensando un vortice di bassa pressione al Nord del continente. Mentre invece ad allontanare le piogge dalle regioni del Centro e del Sud Italia ci sta pensando l’influenza dell’anticiclone africano. Così durante questa giornata avremo temporali violenti e grossa grandine sulle regioni settentrionali e un’atmosfera caratterizzata dal bel tempo e dal caldo estivo sulle regioni meridionali.

Assisteremo quindi ad una giornata strana, in cui sembrerà di vivere in due paesi differenti, con Nord e Sud che vedranno due scenari meteorologici completamente differenti. Allora andiamo ad analizzare la giornata di oggi, andando a vedere dove insisteranno le piogge e dove invece ci sarà in prevalenza sole.

Meteo, Italia divisa in due questa domenica: la situazione

Come abbiamo largamente anticipato, vivremo una giornata totalmente strana sull’Italia. Infatti durante questa domenica avremo una vasta e dinamica depressione che influirà sul Nord Italia ed un fronte più caldo al Centro ed al Sud. Il tutto in attesa del maltempo che dovrebbe colpire tutta la penisola da lunedì. Andiamo quindi ad osservare come cambia la situazione sui tre settori italiani.

Sulle regioni del Nord Italia continuerà la situazione di maltempo. Infatti qui avremo una marcata instabilità che porterà piogge e temporali su gran parte delle regioni. Qualche miglioramento sarà registrato sulle regioni di Nord Est dove avremo maggiori schiarite. Le temperature subiranno una lieve flessione, con massime dai 20 ai 25 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo una giornata variabile. Infatti avremo rischio acquazzoni tra Toscana ed Emilia Romagna, mentre sulle restanti regioni avremo un meto maggiormente soleggiato. Le temperature risulteranno stabili al Centro, con massime che andranno dai 24 ai 28 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo una situazione a dir poco opposta rispetto al Nord. Infatti qui si fa sentire l’influenza dell’anticiclone africano, che permetterà di vivere una domenica di sole su tutte le regioni meridionali. Le temperature risulteranno anche qui stazionarie, con massime dai 24 ai 28 gradi.

L.P.

