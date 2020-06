Maxi incendio in California: le fiamme hanno coperto 5 chilometri quadrati e hanno costretto tante persone a sgomberare le proprie abitazioni. Sul posto ci sono circa 600 pompieri impegnati nel contenere le fiamme devastanti.

Maxi incendio in California e panico nell’intero distretto di Solano. Sono all’opera circa 600 pompieri per contenere le fiamme divampate dai boschi del nord, le quali hanno presto inghiottito chilometri e chilometri di verde per poi raggiungere anche la zona urbana.

Tant’è che due edifici sono andati completamente distrutti, mentre altri 100 sono tutt’ora minacciati. Molte persone sono state costrette a lasciare i propri appartamenti. Le stesse autorità, successivamente, hanno chiesto a tutti i residenti di lasciare le proprie abitazioni per precauzione e sicurezza.

Ancora sconosciuta l’origine della devastazione partita lo scorso venerdì. I vigili del fuoco, intanto, sono impegnati nel contenere le fiamme che hanno coperto un’area di addirittura 5 chilometri quadrati.

Come si evince anche dalle immagini in basso, un’enorme nube ha già coperto la località rendendo l’aria irrespirabile. Nel frattempo si registrano inevitabilmente i primi grossi danni su fauna e flora con diversi esemplari carbonizzati.

