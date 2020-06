F1, Lewis Hamilton e la drammatica confessione: per la prima volta il campione inglese racconta il suo passato e i problemi per il colore della pelle

Lewis Hamilton, drammatica confessione senza filtri. Il pilota britannico, cinque mondiali di Formula 1 in bacheca, è stto tra i primi a scendere in campo contro il razzismo dopo l’uccisone di George Floyd. Oggi con un lungo post su Instagram ha raccontato la sua dura lotta contro il bullismo e i pregiudizi per il colore della pelle.



Una confessione che non aveva mai fatto in pubblico. “Da piccolo sono stato bullizzato e picchiato per il colore della mia pelle. Ho parlato poco delle mie esperienze personali perché mi è stato insegnato a tenermi le cose dentro, non mostrare debolezze”. Ma quello che sta accandendoi negli ultimi giorni in Usa l’ha convinto che era ora di agire Ha appoggiato fin da subito il movimento ‘Black lives matter‘ e ora offre la sua testimonianza.

Hamilton ha raccontato che fin da bambino è stato oggetto di attacchi da parte dei bulli. E così per difendersi ha imparato l’arte del karate. Oggi, nonostante sia ricco, affremato e famoso, è costretto a continuare la lotta tutti i giorni.

Le sue richieste sono chiare: “Vogliamo solo vivere, avere le stesse possibilità a livello di istruzione, e non aver paura di passeggiare per strada, andare a scuola o in un negozio. Ce lo meritiamo come chiunque altro. L’uguaglianza è fondamentale per il nostro futuro”. Lui ringrazia Dio perché suo padre è sempre stata una figura forte e molto presente ma non per tutti è così. E comunque promette che lui non mollerà mai.

Formula 1, tra meno di un mese il via all’A1 Ring e conclusione a dicembre



Lewis Hamilton sarà ancora una volta il pilota da battere nella stagione di Formula 1 che sta per partire. Liberty Media e FIA hanno approvato almeno la prima parte della stagione con otto gare, tutte europee e senza sorprese. Il Mondiale 2020 di Formula 1 comincerà ufficialmente in Austria, al Red Bull Ring di Zeltweg, nel fine settimana che andrà dal 3 al 5 di luglio.

La pista austriaca ospiterà anche il secondo appuntamento la settimana successiva e poi il Circus si sposterà a Budapest, in Ungheria, dove correrà dal 17 al 19 luglio. Ma nell’ultimo weekend è anche in programma la prima delle due gare a Silverstone. La seconda, invece, sarà svolta appena una settimana più tardi, dal 7 al 9 agosto. E ancora, al Montmelò di Barcellona, unica pista sulla quale le monoposto hanno girato quest’anno per i test, il 16 agosto. Poi dal 28 al 30 a Spa-Francorchamps per il Gran Premio del Belgio e gran finale, almeno per la prima parte, Monza che dal 4 al 6 settembre per il Gran Premio d’Italia.

Tutti appuntamenti a porte chiuse. Nei programmi di di Liberty Media c’è il progetto di arrivare a 16, meglio 18 gare e per questo potrebbe entrare persino una gara bis italiana al Mugello. Il resto del programma sarà deciso e confermato una volta che le condizioni sanitarie di altri Paesi lo consentiranno. Brasile e Stati Uniti sono a fortissimo rischio e a quel punto potrebbe essere tagliato fuori pure il Messico. Più possibilità invece ci sono per le gare in Oriente che arriveranno verso fine stagione. Il programma è quello di andare avanti almeno fino alla metà di dicembre.