J.K. Rowling, la ‘madre’ di Harry Potter, è di nuovo sotto accusa per alcuni tweet ritenuti transofobici. La scrittrice non è nuova a dichiarazioni del genere

A causa di alcuni tweet parecchio controversi, la ‘madre’ della saga di Harry Potter J.K. Rowling è finita nuovamente sotto accusa. Top trending su Twitter, la scrittrice sta ricevendo parecchie accuse per alcune dichiarazioni ritenute transofobiche. “Se il sesso non è reale, la realtà che vivono tutte le donne al mondo viene cancellata” si legge in uno dei suoi tweet: “Rispetto i trans, marcerei per i vostri diritti… ma la mia vita è plasmata dall’essere donna“.

Immediata la reazione dei suoi fan, anche di quelli più accaniti, che non ci hanno pensato due volte prima di accusare la scrittrice per le frasi ritenute transofobiche. “Sono schifato da quanto ho letto“, “Grande scrittrice ma piccola donna“, “Come può essere uscito Harry Potter da una persona così” tra le risposte più lette.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Milano, rissa con accoltellamento: arrestato figlio di un capo ultrà dell’Inter

J.K. Rowling è nuovamente nel caos per alcune sue dichiarazioni pubblicate su Twitter. La ‘madre’ di Harry Potter si è lasciata andare ad alcuni commenti sul mondo dei trans, facendo trasparire secondo i suoi fan una transofobia piuttosto evidente. La scrittrice non è nuova ad accuse di questo genere. Già lo scorso dicembre, a seguito del licenziamento di Maya Forstater per le sue posizioni transofobiche, la Rowling sostenne pubblicamente la donna.

Anche in quel caso, ci furono centinaia di migliaia di tweet e critiche rivolte alla donna, accusata di non essere aperta mentalmente e di essere contro la comunità gay. A distanza di qualche ora dagli ultimi tweet, il mondo dei social sta continuando a commentare l’accaduto, criticando le parole della madre della saga più famosa di sempre.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Sky, è ancora Primafila Day: tutti i dettagli di questo week-end

The idea that women like me, who’ve been empathetic to trans people for decades, feeling kinship because they’re vulnerable in the same way as women – ie, to male violence – ‘hate’ trans people because they think sex is real and has lived consequences – is a nonsense.

— J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020