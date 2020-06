Un bug negli ultimi tempi sta causando dei problemi allo schermo di alcuni iPhone 11, 11 Pro, 11 Max ed anche dell’iPhone X

Negli ultimi tempi le versioni dell’iPhone 11 e l’iPhone X stanno avendo problemi allo schermo. Dopo aver sbloccato il dispositivo, il display diventa verde per alcuni secondi per poi tornare ai colori normali. Il bug è stato segnalato e le testimonianze raccolte da Reddit e MacRumors. Le cause del problema, ad ora, sono sconosciute ma pare sia coinciso con l’aggiornamento ad a iOS 13.4.1 e sia proseguito anche con iOS 13.5 e iOS 13.5.1. Il problema, però, non riguarda le componenti perché si verifica su modelli di iPhone con schermi differenti (sia Lcd che OLED). Una situazione simile è capitata alla Samsung ed in quel caso è dovuto intervenire sul software.

iPhone 11, le possibili cause del problema allo schermo

Prendendo in considerazione le varie segnalazioni, possono essere 3 le cause principali:

Tema scura attivo – I colori degli sfondi passano dal bianco al nero.

Night Shift attivo – Esso regola i colori dello schermo portandolo a gradazioni più calde per evitare l’affaticamento degli occhi da parte degli utenti.

Luminosità molto bassa.

Queste tre situazioni potrebbero portare lo schermo ad avere i problemi descritti sopra. Purtroppo, al momento, non si può fare nulla. Bisogna solo attendere novità da parte degli sivluppatori.

