Elezioni americane, Donald Trump ha la strada in salita verso il 3 novembre. Ora anche alcuni influenti membri del Partito Repubblicano lo scaricano

Elezioni americane, Donald Trump fino a qualche settimana fa non aveva nessun dubbio di potersi ripresentare e vincere. Oggi però la strada per lui è tuitta in salita e lo sdegno per la morte di George Floyd potrebeb dargli il colpo di grazia. Se i Democratici hanno ormai scelto Joe Biden, il candidato repubblicano rimane un mistero. Anche perché molti influenti membri del partito loo stanno scaricando.

Gli ultimi sondaggi danno in svantaggio Trump di almeno 10 punti rispetto all’avversario. Colpa delle misure tardive e spesso sbagliate contro la pandemia. Ma colpa anche delle proteste di massa dopo l’uccisione di George Floyd. Ecco perché anche all’interno dei repubblicani c’è chi non lo voterà oppure ha già detto di schierarsi dalla parte di Biden.

George W. Bush, secondo il New York Times, come quattro anni fa non appoggerà Trump alle prossime Presidenziali Allora non contò molto, oggi invece potrebbe avere un peso decisivo. Anche perché la stessa decisione è stata presa da Mitt Romney (senatore ed ex candidato alla presidenza) in prima fila da sempre contro ‘The Donald’. E la vedova del senatore John McCain, ha addirittura deciso di sostenere Joe Biden, pur essendo una repubblicana convinta.

Tra i più fieri oppositori di Trump c’è sicuramente anche l’ex segretario di stato americano Colin Powell. L’ex generale, fedelissimo a Bush, intervistato dalla Cnn è stato chiaro: “Oggi la gente sta realizzando che Donald Trump è un pericolo per il Paese. Si è allontanato dalla Costituzione e penso che non sia un presidente efficace”. Per tutta risposta l’attuale presidente lo ha definito un vero truffatore, capace di aver trascinato gli Usa nelle disastrose guerre in Medio Oriente.

Trump in netta difficoltà, Joe Biden incontra la famigflia di George Floyd



Tutto questo, proprio mentre invece Joe Biden sta per fare una mossa potenzialmente decisiva. Nella giornata di domani, 8 giugno, il candidato democratico volerà a Houston per incontrare in maniera privata la famiglia di George Floyd. Il giorno successivo

registrerà anche un videomessaggio da trasmettere durante la cerimonia funebre di Floyd. Non parteciperà personalmente alla commemorazione ma ha voluto essere comunque presente in qualche modo.



Un atteggiamento completamento diverso da quello che potrebbe essere il suo avversario verso il viaggio alla Casa Bianca. Trump negli ultimi due giorni ha scelto la via dell’isolamento, anche se ha allentato la presa sulle manifetazioni, convinto dal suo staff a non schierare l’esercito.

Joe Biden will travel to Houston on Monday to privately meet with and offer his condolences to the family of George Floyd, whose death at the hands of police launched widespread protests across the nation, according to a Biden aide.https://t.co/zTP8R3bDMb — CNN (@CNN) June 7, 2020

Già nei giorni scorsi Biden, nel corso di un discorso pubblico, aveva affrontaro il tema delle deiscriminazioni. “Cercherò di curare le ferite razziali che hanno afflitto a lungo il nostro Paese, senza usarle per guadagno politico. Farò il mio lavoro e mi prenderò la responsabilità, non incolperò gli altri”. E dopo la morte di George Floyd aveva già chiamato personalmente al telefono la famiglia dell’uomo manifestando la sua vicinanza.