Il Veneto raggiunge un risultato importantissimo oggi: zero casi positivi e zero morti per Covid-19. Virus in ritirata in una delle Regioni simbolo dell’epidemia

E’ un giorno molto importante per il Veneto, che per la prima volta dall’inizio della pandemia di Covid-19 in Italia fa registrare zero contagi e zero decessi. Un grandissimo risultato per una delle prime Regioni colpite e uno dei territori simbolo della fase iniziale del virus, con la prima vittima italiana di Vo’ Euganeo. Un traguardo raggiunto con fatica, ma con grande forza, vista la strategia dei tamponi a tappeto e dello screening preventivo messa in atto dal governatore Luca Zaia da alcuni medici, uno su tutti il virologo Andrea Crisanti. In totale in Veneto finora sono stati registrati 19.182 casi totali (1.085 attuali) di Covid, con 1.949 decessi e 16.069 guarigioni, la quarta Regione nelle tre statistiche.

Covid-19, importante traguardo per il Veneto: zero casi positivi e nessuna vittima oggi. Zaia: “Gestione da Roma un disastro”

Un traguardo davvero atteso per gli abitanti del Veneto, tra i più colpiti dall’epidemia di Covid-19 in Italia e tra i primi ad essere, purtroppo, al centro dei tragici fatti di cronaca. Il trend era in forte miglioramento già da diversi giorni, fino a ieri sera era stato registrato l’aumento di un solo positivo e la morte di tre persone. Felice del risultato il governatore Luca Zaia, che ha attaccato duramente il Governo. “La gestione del Coronavirus fatta da Roma dal governo centrale, a prescindere da chiunque ci fosse stato, sarebbe stato un disastro” ha affermato nella consueta conferenza stampa tenuta dalla sede della Regione nel pomeriggio.

