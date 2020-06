Coronavirus, per Pierpaolo Sileri la Lombardia non è un problema. “Anzi, vedo numeri in calo con terapie intensive vuote”. Ecco quanto dichiarato dal vice ministro della Salute.

“Non vedo un problema Lombardia. Anzi, noto un calo dei numeri con terapia intensive vuote rispetto al momento critico. L’Italia è aperta ed è pronta a ripartire”. Lo ha riferito Pierpaolo Sileri, viceministro della salute, rafforzando così la decisione di riaprire il territorio lombardo a livello nazionale.

Coronavirus, Sileri: “La Lombardia non è un problema”

Intervistato da SkyTg24, il politico si è dunque detto fiducioso considerando gli sviluppi: “I pazienti positivi non arrivano più in ospedale con sintomi gravi. Il virus circola di meno, magari è mutato. Non è una questione di Lombardia – ribadisce -, perché i focolai possono sorgere ovunque e verranno prese misure mirate ovunque sia”.

Ora servirà però una svolta sul piano sanitario. Organizzativo e non solo secondo Sileri. Possibile solo eliminando l’enorme burocrazia vigente nel nostro Paese: “Mai come ora – riferisce – le sorti della nazione dipendono dalla burocrazia. Questa andrà eliminata quanto prima, per rendere più efficiente il sistema e far rinascere definitivamente l’Italia”.

Servirà anche un super budget per ripartire. Tesoretto che Sileri individua in “20-25 miliardi da usare bene”. Come? “Sfruttandoli per riforme strutturali nel contesto a partire dal personale, il quale non solo va tutelato ma a cui bisogna anche alzare gli stipendi”, ha riferito il 47enne romano.

