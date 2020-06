Coronavirus, ecco il nuovo bollettino medico. Numeri ancora positivi per l’Italia e anche migliori di ieri per quanto riguarda positivi e deceduti. Gli attualmente positivi sono 35.262.

Coronavirus, ecco il nuovo bollettino medico:

Casi totali: 234.998 (+197)

Deceduti: 33.899 (+53)

Guariti: 165.837 (+759)

Attualmente positivi: 35.262 (-615)

Tamponi: 4.236.535 (+49.478)

Numeri positivi quest’oggi per l’Italia, anche migliori di ieri. Si registrati infatti ‘appena’ 197 positivi nelle ultime 24 ore rispetto ai 270 dell’ultimo aggiornamento. Il quadro totale sale così a 234.998 contagiati totali da inizio crisi ad oggi.

Per quanto riguarda invece i numeri di deceduti, se ne registrano 53 in confronto ai 72 di ieri per un quadro complessivo di 33.899. Sono fortunatamente 759 i nuovi guariti, per un dato complessivo pari a 165.837. Gli attualmente positivi, invece, sono 35.262. In ogni caso il quadro continua ad essere sostanzialmente positivi.

Nel frattempo la maggior parte dei positivi continua a giungere dalla Lombardia. Sui 197 nuovi contagiati citati, infatti, 125 giungono appunto dal territorio lombardo. Il numero totale dei positivi nel territorio da inizio crisi a oggi sale così 90.195. Sono invece 183 le persone guarite o dimesse, per un totale di 54.505.

Per quanto riguarda i nuovi positivi, si registrano presenze nell’intero stivale anche se a piccolissime macchie. 14 arrivano infatti dall’Emilia Romagna, 13 dalla Liguria, 11 dal Lazio, 10 dal Piemonte, 7 dall’Abruzzo, 4 dalla Campania, 3 dalle Marche, 3 dalla provincia autonoma di Bolzano, 2 dalla Valle D’Aosta 1 del Veneto, 1 dall’Umbria, 1 dalla Toscana, 1 dalla Sicilia e 1 da Trento.

