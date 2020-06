Coronavirus, altro allenatore positivo in Serie A. Dopo Gian Piero Gasperini, un altro tecnico è stato contagiato dal Covid-19. Ad ammetterlo è lo stesso nel corso di un’intervista odierna.

Non solo Gian Piero Gasperini, spunta un altro allenatore positivo in Serie A. Roberto D’Aversa del Parma, infatti, anche ha incrociato il Covid-19. L’incontro risale allo scorso marzo, ma il tecnico ha scoperto del contagio solo in questi giorni come ha raccontato dai microfoni di ParmaToday.

Coronavirus, anche D’Aversa del Parma positivo

Il tutto è iniziato pochi giorni dopo il derby contro la Spal perso in casa, ultimo match di campionato prima della pausa forzata. “Ho avuto un po’ di febbre diversi giorni dopo la gara con la SPAL, niente di grave ma non avendo fatto i tamponi non potevamo stabilire se avessi contratto il Covid-19 oppure no. I sintomi sono stati leggeri, ho avuto 37 di febbre, cosa che mi succede ogni anno”, ha raccontato il 44enne nato in Germania.

Da lì, per precauzione, è in ogni caso seguita la quarantena isolata di 14 giorni. Poi la scoperta recente: il coach era effettivamente si era contagiato. “Ho avuto il coronavirus, ma lo hanno stabilito i test sierologici a cui siamo stati sottoposti in questi ultimi giorni”, riferisce infatti il mister.

Potrebbe interessarti anche —-> Morto Kurt Thomas: addio alla leggenda americana della ginnastica

Ma D’Aversa è assolutamente soddisfatto di come il proprio club ha affrontato la situazione: “La gestione da parte nostra è stata ottimale, perché il dottore ci ha seguito e perché noi siamo stati responsabili nel non mettere a rischio le altre persone. I sintomi sono stati leggeri, ho avuto 37 di febbre, in forma più lieve paradossalmente rispetto a quanto invece mi succede solitamente durante questo periodo dell’anno”.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24