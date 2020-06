Fase 3, il Presidente del Consiglio si è espresso in merito alla situazione che porterà l’Italia al post-virus: Conte non sembra preoccupato della tenuta del suo governo.

Fase 3: il premier Giuseppe Conte, nell’ambito di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera e riportata da Tgcom24, si espresso su più tematiche: dall’operato post-virus, alla tenuta del suo secondo governo, caratterizzato dall’alleanza 5 Stelle e Partito Democratico. Le prime parole del Presidente del Consiglio fanno riferimento all’imminenza, nonché all’urgenza, di un confronto con imprenditori e sindacati: “Non si può tardare l’incontro. Non si tratta di un mio capriccio, ma della realtà”.

In merito alla stessa tematica, il premier ha sentito dire che occorre calma per organizzare al meglio un confronto. La replica di Conte: “Nessuna calma”. Il premier ha fatto sapere che, passato qualche giorno per coinvolgere tutte le forze di maggioranza, si deve fare questo importante incontro-confronto.

Fase 3, il premier Conte: “Non temo di cadere”

Altro tema importante, toccato dalle parole del Presidente del Consiglio, riguarda il futuro del governo. Il premier ha sostenuto di aver sentito più volte il ritornello “Conte cade”. Il Presidente, che ormai ha maturato una certa esperienza di vertice, ha sostenuto di aver imparato a non meravigliarsi: “Fa parte del gioco”.

In merito alla tenuta del Governo, il premier si sente sicuro e teme di non cadere, perché “il clima è migliore di quello che sembra”. C’erano, secondo le sue dichiarazioni, alcune perplessità da parte del Partito Democratico, perplessità che però sono rientrate.

Come riporta Tgcom24, il premier ha anche parlato di come, in questi mesi di difficoltà, ha organizzato il suo lavoro. Conte si definisce una persona che non lavora senza una precisa strategia e, la strategia per la fase post-virus, dichiara il premier, era stata studiata già durante l’emergenza. In tal senso, si è dimostrata di considerevole importanza la responsabilità dei partiti di maggioranza. Questi, dichiara Conte, hanno capito fin da subito quali siano le priorità del Paese.

