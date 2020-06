Caserta sotto shock. Durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo direttore generale, tre uomini hanno aggredito i giornalisti presenti in sala stampa

Ieri pomeriggio, in diretta dallo stadio Pinto di Caserta, la squadra di calcio della città stava per presentare in sala stampa Vincenzo Todaro, nuovo direttore generale del club. Poco prima dell’inizio, tre uomini in tuta bianca trasparente hanno fatto irruzione all’interno dello spazio adibito alle conferenze e, dopo aver scaricato un estintore contro i giornalisti, hanno iniziato a lanciare sedie.

Dopo il folle gesto, i tre colpevoli sono fuggiti passando per il campo dello stadio Pinto, abbandonando le tute in plastica e facendo perdere le tracce. Pasquino Corbelli, Nico Marotta e Armando Serpe (tre dei giornalisti presenti) hanno riportato contusioni e lievi escoriazioni. In queste ore, i Carabinieri di Caserta stanno lavorando per la ricostruzione dei fatti e per individuare i tre uomini.

Caserta, blitz in sala stampa: il racconto dei giornalisti

Con una nota ufficiale, la redazione di Sportcasertano.it ha voluto raccontare gli attimi di panico vissuti all’interno della sala stampa dello stadio Pinto di Caserta. Armando Serpe e Martina Di Rienzo, i due giornalisti inviati per seguire la presentazione del nuovo direttore generale della Casertana Vincenzo Todaro, non hanno riportato lesioni. “Sono comunque parecchio sotto shock, all’inizio sembrava un siparietto goliardico sul Coronavirus” scrive l’editore: “Ma ho capito la gravità della situazione quando ho visto gli estintori e le sedie volare“.

Anche Martina Di Rienzo, giornalista presente durante il blitz dei tre delinquenti, ha ripercorso gli attimi di terrore. “Facevamo fatica a respirare, sono stati secondi interminabili” spiega la donna: “Tutto ciò è inqualificabile, non rispecchia i valori dello sport“.

