Per il terzo giorno consecutivo ci sono 0 casid a Covid in Campania, ed il governatore De Luca assicura: “Entro ottobre vaccini per tutti”.

Uno dei personaggi politici più scatenati durante questa campagna è certamente il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Dai lanciafiamme ai cinghialoni che fanno jogging, durante la quarantena De Luca è riuscito ad accaparrarsi migliaia di consensi grazie ai suoi video informativi sul proprio profilo Facebook.

Modi teatrali ed allo stesso tempo drastici che hanno colpito i cittadini campani che, ironicamente, lo hanno nominato “Imperatore“. Adesso De Luca è tornato a parlare e lo ha fatto con una nuova proposta, ossia un vaccino contro l’influenza per tutti. Infatti la paura più grande per tutti i cittadini è quella di ricadere nel lockdown, causato da una seconda ondata dell’epidemia. Andiamo quindi a vedere qual è la nuova proposta di De Luca, analizzando le sue parole.

Campania, De Luca estende l’iniziativa a tutta l’Italia: vaccini per tutti

Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, è tornato a parlare durante l’inaugurazione della Città della Medicina a Baronissi, in provincia di Salerno. Qui il governatore ha fatto il punto della situazione sulle iniziative sanitarie messe in campo dalla Regione ed ha raccomandato un vaccino antinfluenzale.

Ma il governatore, scatenato come sempre, ha esteso la proposta all’Italia intera, lodando la sua regione e ricordandoc he proprio alla Città della Medicina c’è un concentrato delle “cose che dovrebbe fare l’Italia: università, industria innovativa ricerca scientifica, formazione“.

Ma durante il suo intervento a Baronissi, De Luca ha anche ricordato quale saranno le prossime mosse della Campania. Infatti il governatore ha affermato che nella regione si continuerà con tamponi e test rapidi a tutto il personale sanitario, una volta alla settimana. De Luca ha completato il suo discorso sulla Sanità campana affermando che deve essere la più sicura di tutta l’Italia.

L.P.

