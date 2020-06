Biella, bomba d’acqua e frana sulla provinciale: una ragazza che stava transitando in macchina ha evitato per miracolo di essere travolta

Biella, bomba d’acqua e frana sulla provinciale: il maltempo che per tutto il pomeriggio si è abbattuto sul Piemonte ha provocato danni. Il peggiore a Salussola, comune del biellese: la grande quantità di acqua ha provocato il cedimento di una riva sopra il muraglione della provinciale 143. E un’auto in transito è stata investita dai detriti poivuti all’impropvviso sulla carreggiata.

In base alle prime informazioni la ragazza che era alla guida se l’è cavata con molto spavento ma nessuna ferita. In zona dalla tarda serata stanno lavorando Vigili del Fuoco, forze dell’ordine e funzionari dell’Amministrazione comunale per mettere in sicurezza la viabilità.