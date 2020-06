Scontri contro le forze dell’ordine e disordini nella manifestazione di gruppi Ultras e Forza Nuova al Circo Massimo a Roma. Le ultime

Ci si attendevano dei disordini alla manifestazione di oggi in corso al Circo Massimo di Roma, è così è stato. Il raduno, organizzato in primo luogo da movimenti di estrema destra come Forza Nuova e alcuni gruppi Ultras, ha portato a delle forti tensioni, che i manifestanti, denominati i ‘Ragazzi d’Italia’, che si sono rivolti contro le forze dell’ordine, in tenuta antisommossa, e ai giornalisti presenti a documentare l’evento. La polizia, che ha schierato anche un idrante per disperdere la folla, finora, secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa, ha fermato 8 persone. Il momento di maggiore tensione è avvenuto quando uno dei manifestanti ha rilasciato delle dichiarazioni ai cronisti, ed è stato fermato da altri partecipanti, in quanto non autorizzato a parlare con la stampa. Lo scopo della manifestazione è quello di protestare contro l’attuale Governo, colpevole di non avere dato risposte al popolo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Roma, manifestazione di ultrà e Casapound: in campo 1500 agenti

Ultrà e Forza Nuova a Roma, scontri al Circo Massimo [di LUCA MONACO] [aggiornamento delle 16:06] https://t.co/yuSCHNiw1Z — Repubblica (@repubblica) June 6, 2020

Roma, manifestazione Ultras e Forza Nuova al Circo Massimo: lancio di bottiglie e disordini

Disordini e tensioni alla manifestazione di forze di estrema destra, tra cui Forza Nuova e gruppi Ultras, appartenenti al tifo organizzato di alcune squadre italiane. Ci sono stati dei pericolosi lanci di bottiglie e altri oggetti contundenti verso polizia e giornalisti sul posto. Alcuni agenti risultano feriti, così come un video reporter colpito alla testa con l’asta di una bandiera. Saluti romani e bombe carta, con duri scontri con i militari. In giornata si è tenuta anche un’altra manifestazione contro il governo, quella organizzata da Casapound, sempre a Roma, a piazza Santi Apostoli.

LEGGI ANCHE >>> Manifestazione centro-destra, partecipante insulta Mattarella – VIDEO