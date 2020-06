Per la serie ricette dolci: la mousse al cioccolato. Con una preparazione semplice e veloce, il risultato è garantito. Vediamo insieme come prepararla.

La mousse al cioccolato è tra i più classici e tradizionali “dolci al cucchiaio”. Presente nelle tavole italiane da svariati anni, una delle sue caratteristiche è la preparazione semplice, ma dal risultato ottimale. Vediamo insieme come preparare una gustosissima mousse al cioccolato senza uova.

Mousse al cioccolato: gli ingredienti per 4 bicchieri

Cioccolato fondente: 350 g

Panna fresca: 500 ml

Ricette dolci: la preparazione della mousse al cioccolato

Con soli due ingredienti possiamo gustarci un’ottima mousse al cioccolato. Per prima cosa scaldiamo in un pentolino la metà della panna fresca, dunque, 250 ml. Se disponete di un termometro da cucina, il lavoro sarà ancor più semplice. Portiamo la panna a una temperatura di circa 50 gradi e, successivamente, togliamola dal fuoco.

Prendiamo la nostra tavoletta di cioccolato fondente e, dopo averla tagliata a piccole scaglie con l’aiuto di un coltello, facciamola sciogliere. Le modalità di scioglimento del cioccolato sono le classiche: o a bagnomaria, oppure con l’aiuto del forno a microonde, è indifferente. Una volta sciolto tutto il cioccolato, incorporiamolo all’interno della panna e mescoliamo.

Pensiamo ora alla restante parte della panna. Dopo averla messa in una ciotola, montiamola con delle fruste elettriche. Una volta montata la panna, aggiungiamola al composto precedentemente preparato, che nel frattempo si sarà raffreddato.

La preparazione è giunta al termine: versiamo il composto all’interno dei bicchierini e lasciamoli riposare in frigorifero per circa un’oretta, il tempo di far addensare un po’ la nostra mousse. Passato questo tempo, possiamo servire a tavola la nostra mousse al cioccolato.

