Tragedia a Castelletto di Branduzzo, in provincia di Pavia: un ragazzo di 16 anni è annegato in un laghetto. Si indaga sulle cause, ancora sconosciute

Altra tragedia per un annegamento nelle acque. Nel pomeriggio un ragazzo di 16 anni è morto annegato in una lanca a Castelletto di Branduzzo, in provincia di Pavia, presso la località “7 laghi“. Il giovane è scomparso nelle acque nel primo pomeriggio, con l’allarme che è stato dato intorno alle 14.30: subito sono giunti sul posto i Vigili del Fuoco, che hanno avviato le ricerche. Con essi anche i sommozzatori, arrivati dal Lago d’Iseo, dove stavano svolgendo un’altra operazione. Intorno alle 17.30 i soccorritori, purtroppo, hanno rinvenuto il corpo senza vita del giovane, ad una profondità di circa 5 metri, ad una decina di metri dalla riva.

Tragedia in provincia di Pavia: ragazzo di 16 anni muore annegato nel laghetto

Per qualche ora si è sperato che la segnalazione della scomparsa fosse sbagliata e che in realtà il 16enne non fosse scomparso, ma purtroppo non c’è stato il lieto fine. Dopo tre ore di ricerche nelle acque del laghetto, frequentato solitamente da pescatori, il cadavere è stato ritrovato sui fondali. A dare l’allarme sarebbe stato un amico della vittima, vedendolo scomparire sotto’acqua. Sul posto si sono recati anche i Carabinieri, il sindaco di Castelletto di Branduzzo e i soccorsi del 1118, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Sono ancora in corso gli accertamenti sulla cause dell’annegamento, tutt’ora sconosciute.

