Per la maturità 2020, il liceo Manzù di Bergamo ha pensato ad una possibile soluzione. Il preside ha mostrato le aule con divisori in plastica e cartone

A poche settimane dalla maturità 2020, centinaia di licei e istituti professionali non sanno ancora nello specifico come si svolgeranno gli esami di Stato. Qualche giorno fa è arrivata la denuncia sulla mancanza dei presidenti di commissione, mentre continua la polemica sulla disposizione dei banchi nelle aule.

Tra varie soluzioni più o meno discutibili, il preside del liceo Manzù di Bergamo ha voluto mostrare su Facebook un’ipotesi ingegnata per permettere lo svolgimento degli esami di maturità. Divisori in plastica e cartoni tra un banco e l’altro, una soluzione non troppo dispendiosa per il liceo artistico. Poco dopo aver pubblicato le foto, nei commenti centinaia di persone hanno mostrato il loro disappunto per la proposta fatta.

Maturità 2020, il preside del liceo: “Soluzione provvisoria, potrebbe cambiare”

Il post pubblicato da Cesare Botti, preside del liceo artistico Manzù di Bergamo, ha scatenato la reazione di centinaia di genitori, non contenti della possibile soluzione per permettere lo svolgimento della maturità 2020 in sicurezza. “Abbiamo acquistato 8 divisori per ogni commissione, e altri per gli uffici” si legge nel post: “Per fare una prova, li abbiamo collocati tra i banchi degli studenti, ma non è detto che rimangano così“.

Il preside Botti non si aspettava l’enorme numero di lamentele, ma ha tenuto a precisare che si tratta esclusivamente di un’ipotesi, presa prima delle disposizioni del Ministero. “Abbiamo pensato di evitare il plexiglass, perché troppo costoso e delicato” scrive il preside del liceo: “Cartone e polipropilene sono invece più economici, sicuri e pratici“. Nelle prossime settimane, sottolinea Botti, si avranno maggiori novità a riguardo. Per ora i divisori saranno utilizzati solo per i professori. “Riconosco che sembrino delle gabbie, ma l’alternativa è la maturità da casa” ha scritto per concludere.

